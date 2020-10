Coronavirus, positiva anche Federica Pellegrini: "Non volevo l'ora di ricominciare, ho pianto fino a ora"

15 ottobre 2020 a

Il Coronavirus mette sempre più in ginocchio il mondo dello sport. Dopo quella di Valentino Rossi, nella giornata di giovedì 15 ottobre è arrivata pure la positività di Federica Pellegrini. La campionessa veneta lo ha annunciato in un video pubblicato sul suo profilo Instagram: "E' arrivata la brutta notizia - ha detto - ho fatto il tampone e l'esito è positivo. Sono positiva al Covid". Tutto è nato da una sessione di allenamento: "Sono uscita dalla vasca perché avevo molti dolori - ha spiegato Federica - poi mi è venuto il mal di gola. Mi dispiace un sacco perché lunedì sarei dovuta partire per l'Isl di Budapest, cominciando a gareggiare invece ovviamente non sarà cosi. Non vedevo l'ora di ricominciare una stagione normale, nella normalità delle gare, invece niente ci fermiamo di nuovo. Ho pianto fino ad adesso - ha concluso - Cercheremo di prendere il lato positivo della cosa anche se per adesso mi sfugge". Insomma, per Federica Pellegrini inizio peggiore di stagione di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo non poteva esserci.

