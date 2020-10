Coronavirus, positivo anche Valentino Rossi, l'annuncio su Instagram

15 ottobre 2020 a

a

a

Un altro sportivo positivo al Coronavirus. Si tratta di Valentino Rossi, che ha annunciato appunto la sua positività su Instagram e su twitter. I primi sintomi per il Dottore la debolezza e una leggera febbre. Il tampone ha dato l'esito non sperato.

Per il nove volte campione del mondo di motociclismo un periodo davvero difficile; dopo le tre cadute consecutive è arrivata un'altra mazzata. "Sono molto deluso dal fatto che dovrò saltare Aragon - si legge nel post - sono triste e arrabbiato perché ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo: comunque è così, non posso fare nulla per cambiare la situazione. Spero solo di guarire al più presto".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.