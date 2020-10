Spadafora contro Cristiano Ronaldo: "Andando e tornando dal Portogallo ha violato il protocollo anti Covid"

15 ottobre 2020 a

"Sì, penso proprio di sì". La risposta è del ministro dello sport Vincenzo Spadafora, alla domanda se Cristiano Ronaldo abbia violato il protocollo anti Covid andando e tornando dal Portogallo. Il ministro è intervenuto a "Il Mix delle cinque", il programma in onda su Radio Uno condotto da Giovanni Minoli, peraltro giornalista di fede juventina. Una parte del contenuto dell'intervista è stata anticipata e ha rivelato la posizione di Spadafora sul ritorno in Italia di Cristiano Ronaldo dal ritiro della nazionale dopo essere risultato positivo al Coronavirus. "Lo ha violato, se non ci sono state autorizzazioni specifiche dell’autorità sanitaria”, ha aggiunto.

