Juve, il dirigente umbro Federico Cherubini nominato Football director

15 ottobre 2020 a

a

a

Ufficiale la promozione del dirigente umbro della Juventus Federico Cherubini. Quest'ultimo infatti è stato nominato Football director, a diretto riporto di Fabio Paratici, che mantiene la responsabilità diretta della prima squadra. Questo quanto deciso dall’Assemblea ordinaria degli azionisti di Juventus Football Club Spa che si è riunita giovedì 15 ottobre, a Torino, sotto la presidenza di Andrea Agnelli. "Nell’ambito del processo di revisione del modello operativo e organizzativo avviato nel mese di maggio 2020 che proseguirà nei prossimi mesi - si legge in una nota - è stata adottata una nuova struttura organizzativa che prevede la concentrazione delle proprie attività in due macro-strutture: l’Area Football e l’Area Business. Il coordinamento di ciascuna area viene affidato ad un managing director a diretto riporto dell’Executive Chairman, Andrea Agnelli: Fabio Paratici, per l’Area Football, e Stefano Bertola, per l’Area Business", spiega il club bianconero. Da qui la nomina del folignate Cherubini a Football director.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.