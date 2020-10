Italia-Olanda 1-1 a fine primo tempo. Vantaggio azzurro con Pellegrini, pari di Van de Beek | VIDEO

14 ottobre 2020 a

a

a

Partita intensa ed equilibrata tra Italia e Olanda a Bergamo dopo i primi 45'. Il risultato provvisorio è di 1-1, con vantaggio azzurro al 16' con Pellegrini e pareggio Orange firmato da Van de Beek al 25'. La rete della squadra di Mancini arriva da una pregevole verticalizzazione di Barella sfruttata alla perfezione dal talento della Roma.

Il pari olandese con Van de Beek, abile a trafiggere Donnarumma in mischia. Primo tempo a due facce, con prima parte a favore degli azzurri e seconda in cui la squadra di De Boer ha mostrato maggiore sicurezza nel palleggio. Nell'altro match al 45' Polonia-Bosnia 2-0, ma ospiti in dieci per l'espulsione di Ahmedhodzic. Reti di Lewandowski e Linetty.

