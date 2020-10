Italia-Olanda, le formazioni ufficiali: Pellegrini confermato nel tridente. El Shaarawy in panchina dopo la falsa positività

14 ottobre 2020 a

Ciro Immobile al centro dell’attacco, con Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini ai lati. Sono queste le scelte del ct Roberto Mancini per la formazione dell’Italia per la partita contro l’Olanda di Nations League. In porta c’è ovviamente Donnarumma, in difesa la linea a quattro formata da D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini e Spinazzola. In mezzo al campo il trio Verratti, Jorginho e Barella. In panchina c’è anche Stephan El Shaarawy dopo il caso della falsa positività di martedì 13 ottobre. Nell’Olanda, a sorpresa, Frank De Boer schiera un classico 4-3-3 con Depay, De Jong e Wijnaldum.

Italia-Olanda, probabili formazioni e dove vederla in tv: Mancini rilancia Immobile in attacco

Queste le formazioni ufficiali. ITALIA: Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Immobile, Chiesa, Pellegrini. (A disposizione: Sirigu, Cragno, Mancini, Caputo, Berardi, Kean, Sensi, Biraghi, Acerbi, Florenzi, Locatelli, El Shaarawy). All. Mancini. OLANDA: Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Ake; Van de Beek, De Jong, Blind; Wijnaldum, De Jong, Depay. (A disposizione: Krul, Bizot, Veltman, Berghuis, Babel, Promes, Wijndal, Koopmeiners, Malen, Strootman, Stengs, Dumfries). All. Frank de Boer. Diretta tv su Rai1 dalle 20,45.

