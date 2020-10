Giro d'Italia, periodo nero per Elia Viviani. Steso da una moto in una rotonda, si rialza ma arriva decimo | VIDEO

14 ottobre 2020 a

Periodo no per Elia Viviani. Il velocista italiano, tra i candidati alla vittoria per l'undicesima tappa del Giro d'Italia di mercoledì 14 ottobre con arrivo a Rimini, a 32 km dal traguardo è stato tamponato da una moto dell’organizzazione mentre stava affrontando una rotonda, è caduto e si è fatto male alla mano sinistra.

Viviani è comunque rientrato in gruppo e 15 km dopo si è portato nel gruppo di testa, ma non ha potuto lottare per la vittoria, concludendo al decimo posto. Quarto successo di tappa per il francese Demare, ancora davanti a Sagan. Il portoghese Almeida sempre in maglia rosa.

