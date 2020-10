Juve-Napolil, 3-0 a tavolino per i bianconeri e un punto di penalizzazione ai partenopei

14 ottobre 2020 a

Stangata sul Napoli. Il giudice sportivo infatti in riferimento al match tra Juve e Napoli non disputato per la mancata partenza della squadra azzurra per Torino su disposizione dell'Asl locale, ha disposto il 3-0 a tavolino per i bianconeri e un punto di penalizzazione ai partenopei. Questo il comunicato integrale: "Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha deliberato di applicare alla Soc. Napoli le sanzioni previste dall’art. 53 Noif per la mancata disputa della gara in oggetto, in particolare la perdita della gara 0-3 a tavolino e la penalizzazione di un punto in classifica per la stagione sportiva 2020-2021", ha spiegato il giudice sportivo che ha inoltre "dichiarato inammissibile, e comunque respinge nel merito, il reclamo avverso la regolarità della gara proposto dalla Soc. Napoli". Inutile aggiungere che la decisione scatenerà un putiferio nel mondo del calcio italiano.

