Cristiano Ronaldo positivo, la sorella spara su Instagram: "Coronavirus la più grande frode da quando sono nata"

14 ottobre 2020 a

a

a

Messaggio incredibile di Katia Aveiro su Instagram. La sorella di Cristiano Ronaldo, dopo la positività al Coronavirus del portoghese, ha diffuso su Instagram una sorta di messaggio negazionista: "Se Cristiano Ronaldo deve svegliare il mondo, devo dire che questo portoghese è davvero un inviato di Dio. Grazie! Credo che oggi in migliaia arriveranno a credere tanto in questa pandemia, nelle prove e nelle misure prese come me - si legge sul social - la più grande frode che abbia mai visto da quando sono nata".

Cristiano Ronaldo positivo, aveva lasciato in anticipo l'isolamento fiduciario con la Juventus. La foto a tavola con i compagni della nazionale

E ancora: "Una frase che ho letto oggi e che ho applaudito alzandomi in piedi: 'Basta con questo mondo di burattini'. Qualcuno che apra gli occhi, per favore". Parole che sicuramente faranno discutere e che si spera non siano condivise dal ben più noto fratello.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.