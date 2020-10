Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus con il Portogallo, ma torna subito in Italia: quarantena a Torino

14 ottobre 2020 a

Cristiano Ronaldo farà ritorno a breve in Italia. CR7 è rimasto positivo al Coronavirus durante il ritiro con la sua Nazionale, ma trascorrerà la quarantena a Torino. Il fuoriclasse della Juve ha chiesto e ottenuto di partire dal Portogallo con un volo privato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti Covid e farà a breve il ritorno appunto in Italia. Da lì l'inizio della quarantena, a Torino dunque aspetterà il primo tampone negativo, Sabato 17 ottobre la Juve sarà di scena a Crotone per il match valevole per la quarta giornata di Serie A.

