Italia-Olanda, probabili formazioni e dove vederla in tv: Mancini rilancia Immobile in attacco

Terza partita della Nazionale durante questa finestra di appuntamenti. Mercoledì 14 ottobre con fischio d'inizio alle 20,45 l'Italia ospita l'Olanda al Gewiss Stadium di Bergamo per un match valevole per la Nations League. Il ct Mancini dopo lo 0-0 in Polonia, punta a dare più peso all'attacco e schiererà un tridente con Immobile al centro, supportato da Berardi e Kean. In mezzo fiducia a Locatelli, con Jorginho e Barella a completare il reparto. Torna in difesa la coppia Bonucci-Chiellini. Dall'altra parte De Boer schiera De Vrij, davanti c'è il centravanti del Siviglia De Jong. Probabili formazioni, Italia: Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Kean. Ct: Mancini. Olanda: Cilessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Blind; Van de Beek, F. De Jong; Malen, Wijnaldum, Promes; L. De Jong. Ct: F. De Boer. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Rai1.

