Sir Conad-Cisterna: che sfida al grande ex Boban Kovac

Perugia cerca il quinto successo contro la Top volley allenata dal tecnico che ha fatto grande i Block Devils

Terzo Wednesday Night casalingo consecutivo per la Sir Conad Perugia che cerca la quinta vittoria contro l’attuale maglia nera della classifica. Ma la Top Volley Cisterna può contare sul fresco arrivo in panchina di Boban Kovac e su giocatori di grande qualità a livello internazionale come Tillie, Randazzo e Szwarc, vale molto di più e venderà certamente cara la pelle. Consueti sette di questa prima fase per Heynen. Fischio d’inizio e diretta tv su Raisport alle ore 20.40 in un PalaBarton con appena 200 posti disponibili per gli spettatori su una capienza di 4.000. troppo poco per le potenzialità della tifoseria perugina.

