Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus dopo un primo tampone incerto in Portogallo. I retroscena

13 ottobre 2020 a

a

a

Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus. La notizia arriva dopo che secondo «A Bola Tv», il test per il Covid-19 a cui era stato sottoposto Cristiano

Ronaldo aveva dato esito incerto e l’attaccante della Juventus è poi dovuto sottoporsi a un nuovo tampone. Anche per questo motivo la conferenza stampa del ct dei lusitani, Fernando Santos, prevista inizialmente per stamattina, è slittata alle 19 locali. Domani il Portogallo sarà impegnato in casa contro la Svezia in Nations League.

La positività al Covid di Cristiano Ronaldo è stata annunciata in una nota dalla Federcalcio portoghese, precisando che l’attaccante della Juventus «sta bene, è asintomatico e in isolamento».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.