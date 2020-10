Zlatan Ibrahimovic oltre il Covid, torna in campo e firma un gol e un assist. Pronto per il derby

Marianna Castelli 12 ottobre 2020 a

Scatenato, deciso, entusiasta e pronto a prendere ancora una volta per mano il suo Milan. Zlatan Ibrahimovic, guarito dal Covid, è tornato ad allenarsi a Milanello ed è subito apparso più in forma che mai. Pronto per il derby con l'Inter in programma sabato 17 ottobre alle ore 18. Ha immediatamente ritrovato anche il gol. Nella sgambatura a ranghi misti con i ragazzi della primavera, Zlatan ha gonfiato la rete e mandato a segno anche il giovane Maldini: splendido lancio a tagliare il campo e il baby d'oro non sbaglia davanti al portiere. Tra l'altro Maldini ha anche siglato il bis, nel giorno della doppietta. Insomma Ibrahimovic è apparso già pronto per la sfida contro i nerazzurri.

