Giro d'Italia, dopo la pausa si riparte martedì 13 ottobre con la Lanciano-Tortoreto. João Almeida sempre in maglia rosa

12 ottobre 2020 a

a

a

Giro d'Italia, giornata di pausa per l'edizione numero 103. Ieri, domenica 11 ottobre 2020, nel tappone appenninico di Roccaraso, la vittoria del portoghese Ruben Guerreiro. E' stata una giornata bellissima per i colori lusitani, quella che ha lasciato in maglia rosa l'altro portoghese, João Almeida.

Almeida è ancora leader della classifica generale davanti a Wilco Kelderman (Team Sunweb), che segue a 30 secondi, e Pello Bilbao (Bahrain - McLaren) a 39".

"Bellissimo vincere una tappa al Giro d’Italia - ha detto Guerreiro - Dopo tanti secondi e terzi posti, io e la squadra ci meritavamo davvero un risultato come questo".

Domani, martedì 13 ottobre, la decima tappa: si percorrono i 177 chilometri, nervosi, da Lanciano a Tortoreto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.