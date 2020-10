Genoa e Covid, il portiere Marchetti negativo: "Rispettate le regole, non è una banale influenza"

12 ottobre 2020 a

a

a

Una buona notizia per il Genoa, in trincea contro il Covid 19 ormai da settimane. Dopo decine di tamponi positivi, finalmente il primo esame negativo per un giocatore del Grifone. Si tratta di Federico Marchetti, portiere della squadra ligure, che dal proprio account Instagram annuncia di aver battuto il Coronavirus: "Finalmente negativo - scrive - Questa parola a cui da sempre ho attribuito un brutto significato oggi è la più bella di tutte - scrive. Rispettate le regole ragazzi, non è una banale influenza come ho sentito dire da tanti! Da oggi visite e poi non si molla un c***o".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.