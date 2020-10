Verona-Sir 0-3, Solè: "Kazyiski si è gasato ma noi abbiamo Leon"

L'argentino racconta il terzo set quando i veneti sul 23-19 pensavano di avercela fatta

Carlo Forciniti 12 ottobre 2020 a

Ha messo le mani sulla partita trovando la misura dai 9 metri nella fase più importante del match vinto dalla Sir 3-0 a Verona. A fine gara, Wilfredo Leon fa sembrare tutto facile. O quasi. “Sul 23-19 nel terzo set sono riuscito a fare quello che prima non aveva funzionato molto. Ho fatto due ace belli ma la cosa più importante è che abbia lavorato nel modo giusto la fase muro-difesa. Siamo rientrati in partita ed è andata bene. E’ una cosa così ci dà fiducia. Non importa quanti punti siamo sotto, possiamo rimontare, vincere i set e le partite. Questa è una vittoria molto importante per noi. Verona aveva vinto contro un avversario molto forte come Trento. Ora dobbiamo essere concentrati per le prossime gare”. Sugli scudi anche “Seba” Solè in una trasferta per lui molto particolare. “A Verona ho vissuto due anni che mi hanno consentito di tornare in Italia. Ero ansioso di tornare qui e ritrovare alcuni ex compagni di squadra”. L’emozione l’ha messa da parte in una sfida che analizza così:”E’ stata una gara difficile e ce lo aspettavamo. La BluVolley era carica. Nei primi due set siamo stati sul pezzo, facendo delle belle cose. Nel terzo mi aspettavo un calo emozionale e fisico, aspetti su cui dobbiamo migliorare. Kaziyski si è gasato ma Leon ha risposto bene. Gli faccio i complimenti. Cosa ho pensato sul 23-19? Mi stavo preparando per fare un altro set, in battuta lui ha grande qualità. Dobbiamo comunque tenere almeno questo livello che è buono. Mercoledì ci aspetta una partita difficile. Speriamo di essere pronti”.

