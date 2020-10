Casagrande Contardi è sesto agli Internazionali d'Italia

Il giovane pilota di Palazzo di Assisi era alla sua prima avventura in una gara di motard

Luca Maria Casagrande Contardi ha chiuso con un settimo e un sesto posto la sua prima avventura in una gara di motard classe 85, che ha disputato agli Internazionali d’Italia a Viterbo. Dopo il settimo posto in graduatoria alla fine delle due gare del terzo round disputato sabato, il pilota di Palazzo di Assisi che corre per il Berik Talent Lab con l’assistenza tecnica del Team Oscar Performance, si è preso un ottavo e un sesto posto assoluto nel quarto round di ieri (settimo e quinto di categoria), che lo hanno messo in sesta piazza nella generale della classe 85 alla fine della giornata, che rimarrà l’unica per quest’anno. Il pilota tesserato per il Moto Club Misano, infatti, si ritufferà nella sua avventura primaria, visto che si trova in lotta per il titolo italiano del Civ Junior Ohvale 160. Casagrande Contardi (121) è secondo nella classifica generale con 14 punti da recuperare su Matteo Masili (135). La sfida finale è in programma il 24 e 25 ottobre a Varano. Luca Maria, spera naturalmente, di bissare il titolo italiano conquistato lo scorso anno nella Ohvale 160.

