Nations League, l'Italia pareggia 0-0 in Polonia. Buona prova, azzurri sempre in testa al girone

Una buona prestazione, a cui è mancato il guizzo finale. Così si può riassumere lo 0-0 dell'Italia sul campo della Polonia, davanti ai 9mila spettatori alla Danzica Arena, valevole per la terza giornata del girone di Nations League. Primo tempo vivace, con tante occasioni non sfruttate dagli azzurri, su tutte quella con Federico Chiesa, alla sua prima partita in azzurro da giocatore juventino. Dall'altra parte padroni di casa pericolosi con Lewandowski. La Nazionale di Mancini ha mantenuto l'iniziativa anche nel secondo tempo, dove è andata vicina al gol con due percussioni di Emerson Palmieri. Alla fine tuttavia il risultato è positivo per gli azzurri, che restano in testa al girone a quota 5, con un punto di vantaggio sulla coppia Olanda-Polonia. Chiude la Bosnia a 2.

