Polonia-Italia, le formazioni ufficiali: Mancini sceglie Belotti in attacco, Acerbi con Bonucci in difesa

Il ct Mancini ha annunciato la formazione ufficiale dell'Italia in campo dalle 20,45 in casa della Polonia per il terzo match di Nations League. Gli azzurri guidano il girone con 4 punti dopo il pari con la Bosnia e il successo in Olanda. In attacco il ct ha scelto Belotti (preferito un po' a sorpresa a Immobile), affiancato da Pellegrini e Chiesa.

Nessuna sorpresa a centrocampo, con Barella e Verratti a supporto del regista Jorginho, mentre in difesa è Acerbi a comporre il tandem insieme a Bonucci. In porta c'è Donnarumma. Dall'altra parte occhio a Lewandowski. Diretta tv su Rai1.

