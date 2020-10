Nuoto, impresa a Perugia: Marco Fratini record del mondo nella 100 chilometri no stop in vasca corta

11 ottobre 2020 a

Marco Fratini ha realizzato il record del mondo nella sua iniziativa “100 chilometri-no stop in vasca corta”. Il medico perugino specialista delle maratone di nuoto in piscina e in acque libere, ha nuotato i 100 chilometri in 34h 56’22”.

Il tempo massimo previsto era di 36 ore. Ben 4 mila vasche gli sono valse questo importante record. La sua performance, intitolata “100 km no-stop in vasca corta”, era cominciata sabato mattina alle ore 7 ed è proseguita ininterrottamente fino a oggi pomeriggio alle 18 circa. L'impresa a Perugia.

Fratini si è fermato ogni 5 chilometri per rifocillarsi o per farsi massaggiare o per fare dei microsonni. Tante le persone accorse per assistere all’arrivo tra cui gli assessori comunali Clara Pastorelli e Luca Merli. Molte hanno stazionato fuori dall’impianto per rispettare le normative anti covid. Tanti gli abbracci finali a fine impresa. Su tutti quello caloroso ai figli ed al suo allenatore Stefano Candidoni, che non lo ha mai abbandonato. Tuffo in gruppo con tutto lo staff. Per sostenere l’impresa di Marco da Trieste era arrivato anche Dino Schorn. Il campione mondiale master di nuoto è stato presente alla due giorni e ieri mattina è sceso in vasca per fargli compagnia. Questo è stato un evento che ha coniugato sport e solidarietà. Tutti i proventi raccolti in questa due giorni, infatti, andranno in beneficenza per Aism, presente con uno stand fuori dalla piscina.





