Verona-Sir 0-3, ancora una prestazione super di Perugia

E' sempre grande, grandissima Sir. A Verona la squadra di Heynen vince la quarta gara di campionato su altrettanti incontri e conserva il vertice di Superlega. Ancora una prestazione maiuscola considerato anche il valore dell'avversario con gli scaligeri reduci dai successi netti con Trento e Monza. Stoytchev e i suoi sognavano lo sgambetto ma si sono dovuti inchinare di fronte allo strapotere perugino. I Block Devils, sempre privi di Atanasijevic e Russo, chiudono in tre set la sfida: 22-25, 22-25 e 23-25. Un'affermazione importante in una gara considerata a rischio. Mercoledì di nuovo in campo, al PalaBarton, contro Cisterna alle 20.30

