Lukaku non perde il vizio del gol, l'interista a segno pure con il suo Belgio nella sfida in Inghilterra | VIDEO

Lukaku non smette mai di segnare. Il centravanti dell'Inter infatti, dopo l'ottimo inizio in campionato, anche con la maglia del Belgio continua a fare quello che sa fare meglio, vale a dire il gol. In casa dell'Inghilterra nel match valevole per il girone di Nations League, il gigante del Belgio si è procurato e ha realizzato su rigore la rete del momentaneo vantaggio dei Diavoli Rossi sul terreno di Wembley.

Per Lukaku è il quarto gol stagionale dopo quelli firmati in nerazzurro nelle prime partite di Serie A. Alla ripartenza del campionato Romelu Lukaku e la sua Inter affronteranno nel derby il Milan. Per i nerazzurri impegno proibitivo visti i 6 giocatori risultati positivi al Coronavirus.

