Roland Garros, Nadal fa 13: Djokovic demolito in tre set. Rafa sempre più re a Parigi

11 ottobre 2020

Una prova di forza clamorosa, che lo incorona una volta per tutte il giocatore più forte di tutti i tempi sulla terra rossa. Rafa Nadal infatti ha conquistato domenica 11 ottobre il suo tredicesimo titolo al Roland Garros, conquistando la sua centesima vittoria sulla terra rossa parigina in 102 partite disputate.

Un record davvero imbattibile: inoltre la vittima in finale non era proprio un pivello. Nole Djokovic è stato spazzato via in appena tre set, rendendo la partita un po' più equilibrata soltanto nell'ultimo parziale. Per il resto è stato dominio assoluto dello spagnolo, che si è imposto con il risultato di 6-0, 6-2, 7-5.

