Mantova-Perugia 5-1: clamoroso ko dei biancorossi. Gol e highlights

Foto: Il gol di Cheddira, 1-0 (LaPresse)

Nicola Uras 11 ottobre 2020 a

a

a

La seconda sconfitta del campionato del riscatto fa scattare l'allarme. Il 5-1 con cui il Mantova polverizza il Perugia è una sconfitta netta, senza appelli. Al netto di un arbitraggio che ci ha messo del suo con l'espulsione di Burrai ingiustificata considerata la spintarella - che ha fatto scattare il secondo giallo - con cui il centrocampista ha allontanato Vano che stava cercando di non far ripartire il gioco. Il Perugia però non può cercare alibi considerato che dopo 6' si è trovato sotto di due gol (quelli di Cheddira e Zibert): un approccio troppo molle.

Perugia, ufficiale Vanbaleghem: arriva dallo Chateauroux

Poi è mancata la capacità di reagire e dopo l'inferiorità numerica il Perugia non ha mai dato l'impressione di riuscire a invertire la rotta di una partita che poi si è trasformata in crollo verticale. In particolare il Mantova ha trovato troppo facilmente la via del gol con i vari Zibert (autore di una doppietta), Ganz e Zappa sistematicamente liberi di tirare. Inutile il rigore segnato da Moscati quando il Mantova era avanti di tre reti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.