Sud Tirol-Gubbio 1-1, Signorini firma il pareggio

Il difensore rossoblù replica all'altoatesino Fischnaller

Finisce 1-1 tra Sud Tirol e Gubbio nella gara valevole per la quarta giornata del campionato di serie C, girone B disputata sul neutro di Salò. Nel finale di primo tempo la rete di Fischnaller sblocca il risultato, ma il Gubbio reagisce e nella ripresa ottiene il gol della parità grazie a Signorini al 77’. Il Gubbio si era presentato al via con il consueto 4-3-3, privo di Gomez ai box per la positività al Covid-19 ma con il recupero inaspettato e in extremis di Megelaitis e l’inserimento sulla fascia sinistra del più difensivo Ferrini in luogo di Migliorelli. In avanti, al centro, confermato il giovane Pellegrini con De Silvestro e Pasquato ai lati.



