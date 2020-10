Junior Tennis Perugia, altra perla: ecco la promozione in B2

Dopo la conquista della A1 del team di Tarpani è arrivata un'altra vittoria con la squadra di Lepri

Il grande 2020 dello Junior Tennis Perugia si arricchisce di un altro bel tassello. Dopo la promozione, storica, in serie A1 conquistata dal team di capitan Roberto Tarpani, arriva anche il salto in serie B2 per la compagine capitanata da Andrea Lepri. Che nella sfida finale di spareggio ha avuto la meglio in casa contro il Circolo Tennis Civitanova. Un perentorio 4-0 portato a casa da Francesco Passaro, Tomas Gerini, Gilberto Casucci e Andrea Militi Ribaldi, che ha di fatto reso ininfluenti gli incontri di doppio al cospetto del team marchigiano. Per lo Junior Tennis Perugia ennesima soddisfazione che va a premiare gli sforzi di tutto il club, da sempre particolarmente attento alla crescita dei giovani ed al lavoro con il vivaio. La formazione di serie C dello Junior Tennis Perugia è composta da Francesco Passaro, Tomas Gerini, Gilberto Casucci, Davide Natazzi, Andrea Militi Ribaldi, Emanuel Fiorentini, Andrea Cavicchi e Francesco Pipitone.

Junior Tennis Perugia – Tennis Club Civitanova 4-0

Singolari

Francesco Passaro b. Boltz 62 63

Tomas Gerini b. Miccini G. 64 76 (0)

Gilberto Casucci b. Spernanzoni 46 62 75

Andrea Militi Ribaldi b. Miccini E. 60 61

