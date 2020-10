Giro d'Italia, vince Guerreiro a Roccaraso, Fuglsang stacca Nibali nel finale: lo Squalo perde 14"

11 ottobre 2020 a

Vince il portoghese Guerreiro la nona tappa del Giro d'Italia a Roccaraso. Il connazionale Almeida resta in maglia rosa, mentre Fuglsang guadagna 14" su Nibali nella salita finale. Un finale davvero difficile quello della tappa di domenica 11 ottobre, sotto la pioggia e con il forte vento che ha caratterizzato tutta la giornata. Decisiva appunto la salita finale. Trionfo di tappa di Guerreiro, capace di staccare nell'ultimo tratto il compagno di fuga Castroviejo. Tra i big Nibali in difficoltà nell'ascesa conclusiva, con Kelderman e Fuglsang che hanno guadagnato qualcosa sullo Squalo, 14" per l'esattezza. Almeida resta in rosa, 30" di vantaggio su Kelderman e 57 su Nibali. Fuglsang insegue a 1'01".

