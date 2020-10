Motomondiale, Gp Francia: le immagini dello straordinario successo di Danilo Petrucci | Video

11 ottobre 2020 a

Danilo Petrucci ha vinto il Gp di Francia sul circuito di Le Mans. Il pilota della Ducati, scuderia che lascerà nella prossima stagione, è alla sua seconda vittoria in carriera, ha preceduto Alex Marquez su Honda (al suo primo podio in carriera nella classe regina) e Paul Espargaro su Ktm. Quarta l’altra Ducati di Andrea Dovizioso.

«Ne ho sentite tante in questo periodo un pò in giro, da ieri mi sono detto ’asciutto o bagnato provo a vincere. Quando ho visto pioggia ho pensato che fosse tosta ma oggi non avevo niente da perdere. Ad un certo punto Dovizioso mi ha attaccato, poi ho visto Marquez con il mio tempo e ho spinto e ho ripreso vantaggio. Mi si è chiuso lo sterzo e mi sono detto di stare calmo. Gli ultimi giri sono stati lunghi ma oggi ho detto ’non mi passano». Così il pilota della Ducati, Danilo Petrucci, a Sky Sport, dopo il successo nel Gp di Francia, sul circuito di Le Mans. «Devo sentirmi parte di un lavoro e di un progetto, con tutte le mie forze anche dentro il mio box ce l’abbiamo fatta a tornare. Vedere altre gare così? Sì, da Barcellona abbiamo ritrovato le giuste sensazioni, non vedo l’ora di correre ora ad Aragon. In campionato non ho nulla da perdere e portare a casa più punti possibili», ha concluso.

