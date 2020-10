Motomondiale, Gp Francia: la caduta di Valentino Rossi al primo giro | Video

11 ottobre 2020 a

a

a

Gara sfortunata per Valentino Rossi nel Gp di Francia di MotoGp sul circuito di Le Mans. Il campione di Tavullia cade alla prima ’S’ nel corso del primo giro della gara, con pista scivolosa e con partenza ritardata per via del meteo. Il ’Dottore è scivolato all’altezza della curva 3, la moto si è spenta e non è riuscito a ripartire, con i commissari di gara costretti a caricarla sul furgone.

Per Valentino si tratta del terzo ’zero' consecutivo nel Mondiale 2020. Una gara sfortunata davvero, continua il momento nero per Valentino vittima delle fatalità in questa parte della stagione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.