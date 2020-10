Inter, anche Young positivo al Coronavirus. I contagiati salgono a 6: sempre più allarme per il derby

11 ottobre 2020 a

Cattive notizie per il tecnico dell'Inter, Antonio Conte. Il club nerazzurro ha infatti comunicato che "Ashley Young è risultato positivo al Coronavirus in seguito al test effettuato sabato 10 ottobre ad Appiano Gentile. Il calciatore inglese è già in quarantena presso la propria abitazione".

Inter, i positivi al Coronavirus diventano cinque: c'è anche Radu

In vista del derby contro il Milan di sabato prossimo, l’Inter dovrà fare a meno quindi di Bastoni, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini, Radu e Young. Nel Milan invece da segnalare il recupero di Ibrahimovic, che si è lasciato alle spalle il virus e sarà a disposizione per la partita che - salvo ulteriori casi - si giocherà sabato 17 ottobre alle ore 18.

