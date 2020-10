Roberto Baggio, la foto con la Panda 4x4 manda in tilt i social: merito della figlia Valentina

11 ottobre 2020 a

a

a

"Quindi Dio ha una Panda 4x4". Questo il commento più gettonato sulla foto che ritrae Roberto Baggio al lavoro con la più celebre utilitaria di tutti i tempi. Merito della figlia Valentina, che ha pubblicato lo scatto su Instagram, mandando letteralmente in delirio i social, con fan che hanno commentato subito l'immagine del mitico Divin Codino.

Netflix, serie su Roberto Baggio. Ma Veneto e Trentino litigano

"Meraviglioso rivederti", è l'emozione di un altro follower, a dimostrazione di come le (rare) uscite pubbliche di Baggio siano apprezzate da tutti gli appassionati di calcio e non solo. "Life in Veneto Autumn Edition", ha scritto appunto la figlia Valentina a corredo dello scatto. "Il Divin Codino con il pandoro è qualcosa di eccezionale", il pensiero di un altro tifoso. Insomma, per Baggio una uscita social inaspettata ma che ha fatto quanto mai scalpore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.