Carolina Morace, vita privata e carriera. Dalla laurea in legge alla panchina della Viterbese di Gaucci

Fa notizia il coming out a 56 anni di Carolina Morace, la calciatrice più forte di tutti i tempi e prima donna tra le leggende del Golden Foot Awards. Andiamo a conoscerla meglio. E' nata a Venezia il 5 febbraio 1964. Dopo una carriera stellare è passata al ruolo di allenatrice e dirigente sportiva, si è laureata in giurisprudenza ed è avvocato dal 1998. Nel 1992 ha vestito i panni della conduttrice di Galagoal, in onda su Telemontecarlo, prendendo il posto di Alba Parietti. Della sua vita privata si è sempre saputo molto poco, fino appunto al coming out di domenica 11 ottobre in occasione dell'uscita del suo libro "Fuori dagli schemi". Carolina Morace è sposata con l'australiana Nicola Jane Williams, pure lei ex calciatrice. In carriera Morace ha vinto 12 scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa italiana, collezionando 153 presenze e 105 gol con la maglia della Nazionale. E' stata la prima allenatrice, nel 1999, di una squadra maschile, la Viterbese allora guidata da patron Luciano Gaucci.

