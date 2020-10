Coming out a 56 anni per Carolina Morace: "Ho sposato due volte Nicola Jane, ora sono pronta per un figlio"

11 ottobre 2020 a

A 56 anni Carolina Morace fa coming out. L'ex calciatrice e oggi opinionista tv in occasione della prossima uscita del suo libro "Fuori dagli schemi" scritto con la giornalista Alessia Tarquinio, ha deciso di rendere pubblica la storia d'amore con sua moglie australiana Nicola Jane Williams. "L'ho fatto per le più giovani e anche per quelle che a 40-50 anni ancora si vergognano nello svelare la loro omosessualità", ha spiegato Carolina, tra le leggende del calcio del Golden Foot Award. "Nel calcio maschile c'è ancora molta omofobia e magari i miei colleghi non fanno outing per proteggersi, giusto rispettare questa scelta", ha aggiunto. Carolina ha sposato due volte Nicola Jane Williams e ora è pronta per un figlio: "Non sarà facile, ci vorrà pazienza, ma è un passo che adesso sono pronta a fare", ha sottolineato la Morace.

