Polonia-Italia, probabili formazioni e dove vederla in tv: Chiesa titolare in attacco

11 ottobre 2020 a

a

a

Terza partita di Nations League per la Nazionale di Roberto Mancini. Attualmente gli azzurri sono in testa al girone dopo il pareggio con la Bosnia e la vittoria in Olanda. Domenica 11 ottobre l'Italia - reduce dalla scorpacciata di gol contro la Moldova in amichevole - affronterà a Danzica la Polonia di Lewandowski, sconfitta nell'ultimo precedente del 2018 sempre in Nations League con un gol di Biraghi nel recupero. Mancini si affida all'ormai collaudato 4-3-3, con tridente composto da Immobile, Kean e Chiesa, fresco acquisto della Juve. In difesa spazio alla coppia Bonucci-Chiellini, mentre a centrocampo Verratti e Barella affiancheranno Jorginho. Queste le probabili formazioni. Polonia (4-4-1-1): Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski; Jozwiak, Goralski, Krychowiak, Grosicki; Klich, Lewandowski. (A disp.: Dragowski, Szczesny, Bochniewicz, Pietrzak, Czerwinski, Karbownik, Moder, Kadzior, Linetty, Szymanski, Piatek, Milik). Ct: Brzeczek. Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Kean, Immobile, Chiesa. Ct: Mancini. A disp.: Sirigu, Cragno, D'Ambrosio, Ogbonna, Emerson, Sensi, Locatelli, Cristante, Caputo, Belotti. La partita sarà visibile in tv in esclusiva su Rai1.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.