Il Perugia a Mantova per ripartire. Caserta: "Voglio il risultato". E c'è aria di turn over

Cambiare per tornare a fare punti. Per assomigliare al Perugia visto ad Arezzo e non a quello sceso in campo tre giorni fa con il Cesena. Alla vigilia della sfida con il Mantova, la terza gara in una settimana, Caserta non chiude la porta al turnover e confida in un Grifo capace di ripartire nella maniera giusta. “Qualcosa cambierò sicuramente perché qualcuno non ha recuperato e qualcun altro ha subito qualche botta durante la partita di giovedì. Deciderò domani” annuncia il tecnico che recupera due pedine importanti. “Sia Monaco che Falzerano, non hanno ancora i 90 minuti nelle gambe ma sono a disposizione. Sono contento”.

Caserta si augura di esserlo anche dopo la partita odierna: “Bisogna fare una grande partita e sperare in un risultato positivo perché così si lavora con serenità. Noi dovremo essere cattivi su tutti i palloni come abbiamo fatto ad Arezzo. Avere la lucidità di sapere quando attaccare e quando c’è da tenere palla. Non dovremo concedere ripartenze come contro il Cesena e forzare le giocate. Non essendo al 100%, potrebbe essere rischioso”. L’allenatore sa che c’è molto da migliorare “sotto tutti i punti di vista, c’è da lavorare tantissimo perché facciamo ancora tanti errori”.

La probabile formazione: davanti a Fulignati, nel probabile 4-3-3, la linea a 4 potrebbe essere rivoluzionata rispetto a quella vista contro il Cesena. Da destra a sinistra potrebbero agire Cancellotti, Sgarbi, Negro e Favalli. In mezzo, ai lati di Burrai, Dragomir a destra e Sounas a sinistra. In attacco, possibile possa rifiatare Murano in favore di Bianchimano con di fianco Falzerano e Melchiorri. Sempre out Konate.

