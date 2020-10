MotoGp, Petrucci in prima fila in Francia: "Ce la giochiamo". Gli highlights delle qualifiche

10 ottobre 2020 a

"Sono ormai tre anni che faccio la prima fila qui, sono contento di esserci riuscito ancora. Ho fatto un bel giro, nonostante un piccolo errore. In gara ce la giochiamo" ha detto Danilo Petrucci ai microfoni di Sky Sport dopo il terzo tempo in qualifica nel Gran Premio di Francia di MotoGP dietro a Quartararo e Miller.

"Sono molto contento, è bello essere tornato in prima fila. Solitamente in stagione vado sempre davanti a Le Mans, ma quest’anno lo abbiamo fatto a ottobre invece che a maggio. Ho molta confidenza sull’asciutto. Ci sono tante frenate che a me piacciono, da Barcellona abbiamo sistemato qualcosa e si sono visti i passi in avanti. Sono fiducioso per domani, si può fare una grande gara" ha aggiunto Petrucci.

