10 ottobre 2020 a

a

a

Iga Swiatek è la nuova campionessa del Roland Garros. La diciannovenne polacca, numero 53 del mondo, supera in finale la 21enne statunitense Sofia Kenin, numero 6 del ranking Wta e quarta testa di serie, con il punteggio di 6-4, 6-1 in un’ora e venti minuti di partita. In tutto il torneo a polacca non ha mai ceduto un set.

Roland Garros, finale tra Nadal e Djokovic: la sfida infinita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.