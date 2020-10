F1, pole di Bottas al Gp di Eifel. Secondo tempo per Hamilton, quarto Leclerc I VIDEO

10 ottobre 2020 a

a

a

Valterri Bottas ha conquistato la pole position del Gp di Eifel. Sul circuito del Nurburgring, in Germania, il pilota finlandese della Mercedes con il tempo di 1’25"269 ha preceduto di 256 millesimi il compagno di scuderia Lewis Hamilton. Terzo Max Verstappen su Red Bull, quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Per il finlandese è la sua quattordicesima pole in carriera. Partirà in sesta fila con l’undicesimo tempo il tedesco Sebastian Vettel eliminato nel Q2 con la seconda Ferrari.

"Sempre bello quando riesci a fare il giro perfetto all’ultimo tentativo, ho fatto quello che volevo fare. Non era semplice a tenere le gomme in temperatura. Il giro è stato molto bello, l’obiettivo domani è cercare di mantenere la posizione al via e puntare alla vittoria" ha raccontato Bottas dopo aver strappato il miglior tempo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.