Giro d'Italia, Vieste arriva la fuga: vince Dowsett. Puccio secondo I VIDEO

Nell'ottava tappa del Giro d'Italia di ciclismo, da Giovinazzo a Vieste per 200 chilometri, arriva la fuga. Vince Alex Dowsett (Israel) bravo a sorprendere i compagni quando mancavano diciotto chilometri all'arrivo. L'inglese - in lacrime all'arrivo - ha fatto valere le sue doti da cronoman, che gli avevano permesso di vincere una prova contro il tempo al Giro del 2013 a Saltara.

Beffato Salvatore Puccio (Ineos) apparso il più brillante sugli strappi di questa frazione. Il siciliano cresciuto in Umbria, a Petrignano, ha concluso poi al secondo posto. Sul podio anche Matthew Holmes (Lotto Soudal). La frazione, mossa con due gran premi della montagna, ha visto il gruppo "respirare" in attesa della battaglia di domani che porterà i corridori da San Salvo a Roccaraso, in Abruzzo, per un cruciale arrivo in quota. Almeida conferma la leadership nella classifica generale.

