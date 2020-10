Perugia, ufficiale Vanbaleghem: arriva dallo Chateauroux

10 ottobre 2020 a

Compleanno con firma. Valentin Vanbaleghem, centrocampista svincolatosi dallo Chateauroux e che proprio ha compiuto 24 anni, è un nuovo giocatore del Grifo. Salgono così a 11 i volti nuovi del Perugia 2020-2021.

Alto 1 metro e 86 centimetri, garantisce senso della posizione e prestanza fisica in un reparto in cui non mancano i brevilinei. Lo scorso anno, in seconda divisione francese ha collezionato 22 presenze prima che il campionato venisse fermato per via della diffusione del Covid 19. Quarantotto sono invece i gettoni complessivi tra Ligue 2 e Coppa di Francia dove nel 2017-2018, con la maglia del Les Herbies, venne sconfitto in finale 2-0 dal Paris Saint Germain. Vanbaleghem dovrebbe contendere a Konate il ruolo di vice Burrai, titolare indiscusso sia nel caso il Perugia si disponga con una mediana a tre, che a due. In quest’ultimo caso, la sua fisicità farebbe ulteriormente comodo per dare protezione alla difesa

