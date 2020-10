Nba, Butler tiene in corsa Miami: Lakers ko e finals a gara 6

10 ottobre 2020 a

LeBron James è stellare ma Jimmy Butler lo è ancora di più. A un passo dall’anello Nba numero 17, i Los Angeles Lakers si inchinano a Miami e al suo leader, che in gara 5 mette in campo una prestazione da 35 punti, 12 rimbalzi e 11 assist per il 111-108 finale che permette agli Heat di rimanere in corsa: la serie vede ancora i gialloviola avanti (3-2) ma Butler e i suoi non mollano. Nemmeno quando LeBron, a caccia del suo quarto titolo in carriera, si prende sulle spalle i Lakers e chiude con 40 punti, 13 rimbalzi e 7 assist.

La partita si decide nei secondi finali quando, dopo il 2/2 di Butler dalla lunetta per il 109-108, James, con tre avversari addosso, pesca Danny Green per il tiro che potrebbe valere l’anello ma la sua conclusione a 7"1 dalla sirena è corta e sui liberi di Herro scorrono i titoli di coda. "Abbiamo avuto una grande chance di vincere la partita e la serie ma non è andata", il rammarico del Prescelto, al quale non è bastato il supporto di Davis (28 punti) e Caldwell-Pope (16 punti) mentre Miami manda in doppia cifra, oltre a Butler, altri 5 giocatori (26 punti per Robinson). "Ci eravamo molto vicini", si morde la lingua coach Vogel.

