Roland Garros, finale tra Nadal e Djokovic: la sfida infinita

I grandi vecchi comandano ancora. Rafa Nadal e Novak Djokovic sono i finalisti del Roland Garros 2020. Lo spagnolo ha eliminato l'argentino Diego Schwartzman e ha centrato la finale numero 13 dello Slam parigino (le precedenti 12 le ha tutte vinte). Il serbo ha sofferto contro Stefanos Tsitsipas - capace di sfiorare l'impresa prima di arrendersi al quinto set - ma ha ottenuto la sua quinta finale sulla terra francese dove ha vinto solo una volta.

Domenica dunque si ritrovano Nadal e Djokovic: si tratta della sfida infinita. Sono 55 gli scontri sin qui con il serbo avanti 29 a 26. Nadal gioca anche per il record di 20 slam (eguaglierebbe Federer), Djokovic per centrare almeno due volte il successo in tutti e quattro gli Slam. In ogni caso, roba da giganti.





