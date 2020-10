Coronavirus, tre positività nell'Italia U21: la sfida con l'Islanda è rinviata

09 ottobre 2020 a

La seconda ondata di Coronavirus continua ad imperversare sul calcio italiano. La partita fra Islanda e Italia U21 valida come qualificazione ai Campionati Europei di categoria in programma oggi a Reykjavik è stata rinviata dopo le tre positività riscontrate nei tamponi effettuati sulla delegazione azzurra all’arrivo in Islanda. Si tratta di due calciatori, il difensore del Milan Mattia Gabbia e il portiere della Reggina Alessandro Plizzari, e un membro dello staff. Nei giorni scorsi c’erano state altre due positività, fra cui quella del difensore dell’Inter Alessandro Bastoni.

Tutta la delegazione arrivata ieri in Islanda era risultata negativa ai tre tamponi effettuati in Italia dall’inizio del raduno. Il rientro è previsto in serata con un volo direzione Pisa per poi trasferirsi a Tirrenia. I positivi dovrebbero viaggiare con un volo a parte ma ancora non ci sono certezze su data e orario. "Questo rinvio apre anche a delle riflessioni da fare per chi ne ha le competenze. Noi ci adegueremo ad ogni decisione con grande senso di responsabilità. Stiamo aspettando, siamo anche noi in attesa di notizie", ha detto il ct Paolo Nicolato.

