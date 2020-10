Moto2, incidente di Luca Marini: disarcionato, vola sull'asfalto I VIDEO

Il fratello di Valentino Rossi trasportato all'ospedale: problemi alla caviglia.

Sessione di prove libere con spavento al Gran Premio di Francia di Moto2. La seconda ora è stata interrotta a 35 minuti dal termine per un incidente di Luca Marini alla curva 5: le condizioni del pilota italiano dello Sky Racing Team VR46 - leader del Mondiale - sono da valutare soprattutto per la botta subita alla caviglia.

Marini è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Si ritorna in pista domani per la Moto2 con le terze prove libere che assegneranno i posti in Q2. Il giro più veloce lo ha infilato Jorge Martin (Kalex) che ha fermato il cronometro in 1'37"400 davanti a Jake Dixon e Marco Bezzecchi.

