Mick Schumacher, esordio in F1 rinviato: annullate le prove libere causa maltempo I VIDEO

Anche le seconde libere, dopo le prime, del Gran Premio dell’Eifel di Formula 1, in Germania, inizialmente in programma alle 15, poi slittate alle 15.30 e ancora alle 16, sono state ufficialmente annullate sempre a causa della pioggia e della nebbia caduta sul circuito di Nurburgring. In mattinata erano già state annullate le prime prove libere. Lo annuncia la stessa F1 con un tweet.

Un peccato perché c'era grande attesa per l'esordio in F1 di Mick Schumacher, leader del campionato di F2 e figlio del 7 volte campione del mondo. Avrebbe "girato" con l'Alfa Romeo di Giovinazzi. "Peccato, dovremo trovare una nuova data, non credo a Portimao" ha detto Vasseur, team principal Alfa. Il futuro di Schumi jr è comunque scritto: dovrebbe sbarcare in F1 nel 2021 con la Haas o la stessa Alfa.

