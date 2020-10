Gubbio, prima vittoria rimandata. Non basta De Silvestro, l'Arezzo pareggia nel finale 1-1

08 ottobre 2020 a

Finisce 1-1 al Barbetti tra Gubbio e Arezzo, un punto che sostanzialmente non serve a nessuna delle due squadre. Dopo un primo tempo equilibrato e senza particolari emozioni, le reti sono arrivate nella ripresa. Al 5' De Silvestro ha portato in vantaggio i rossoblù (privi di Juanito Gomez positivo al Coronavirus), nel finale il pareggio amaranto a opera di Sanè (41'). La squadra di Torrente e quella toscana conquistano tuttavia il loro primo punto in classifica. Nel prossimo turno, domenica 11 ottobre, il Gubbio andrà a far visita alla capolista Sudtirol (7 i punti per gli altoatesini), tra le favorite del girone B; impegno casalingo per l'Arezzo contro la Virtus Verona.

