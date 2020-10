Calcio in tv, stasera 8 ottobre in diretta su Canale 20 Mediaset la sfida tra Bosnia Erzegovina e Irlanda del Nord

08 ottobre 2020 a

Stasera 8 ottobre, su Canale 20 Mediaset, dalle 20.35 in diretta la partita di calcio tra Bosnia & Erzegovina e Irlanda del Nord. Si tratta di un match importante, valevole per le semifinali playoff delle qualificazioni di Uefa Euro 2020. I padroni di casa faranno di tutto per veder rispettati i pronostici che li vedono favoriti rispetto agli ospiti. Ma gli irlandesi venderanno cara la pelle, anche perché vogliono far dimenticare ai propri sostenitori gli ultimi risultati negativi, tra cui il pesante 1-5 casalingo rimediato contro la Norvegia, risultato che li ha fatti scivolare in ultima posizione nel girone della Nations League.

