Inter-Milan, derby nel segno del Covid: in quattro potrebbero saltare la sfida di San Siro. Ibrahimovic ancora positivo

08 ottobre 2020

a

a

Tra chi ha già superato il contagio e chi invece ci sta facendo i conti proprio in questi giorni, sono circa cinquanta i protagonisti della serie A di calcio che che stanno affrontando o hanno battuto il Covid. Nel Milan ancora positivi Ibrahimovic e Duarte. Lo sono dal 24 settembre e quindi è in dubbio la loro presenza nel derby di San Siro in programma sabato 17 ottobre. Ancora più probabile l'assenza dei due giocatori dell'Inter, Skriniar e Bastoni.

Nel Napoli negativo il tampone di Stanislas Lobotka, in prima squadra restano positivi Zielinski ed Elmas e si aggiunge anche un elemento della primavera. La situazione più complicata resta quella del Genoa. Ancora nessun tampone negativo tra i giocatori: praticamente sono tutti in isolamento. Fino ad ora nessun caso nei club Crotone, Juventus, Parma, Udinese e Verona.

