Ternana-Palermo 0-0, Lucarelli non ci sta: "Meritavamo di più"

Il tecnico rossoverde: "Li abbiamo messi sotto, dovevamo vincere"

Secondo pareggio interno in altrettante gare per la Ternana che ha impattato contro il Palermo. Ancora reti inviolate dopo quelle al debutto contro la Viterbese per i rossoverdi di mister Cristiano Lucarelli. L'ex centravanti del Livorno ha commentato così la sfida contro i siciliani. "Ho riproposto in campo gli stessi undici di Pagani per dare continuità ed i ragazzi hanno fatto una prestazione importante. Meritavamo di vincere perché spesso abbiamo costretto i rosanero nella loro trequarti, purtroppo nonostante le tante occasioni da rete, non siamo riusciti a concretizzare le diverse palle gol avute sotto parte. Il modulo tattico degli avversari non ci ha condizionato, abbiamo pressato alto e siamo stati sempre attenti. Il Palermo è una formazione quadrata e difficile da affrontare come tutte le compagini che schiera il collega Boscaglia. Su ripartenze abbiamo rischiato solo in alcune circostanze dove ci siamo spinti noi in avanti per attaccare. La Ternana al momento la vedo come una squadra, mentre gli avversari fanno fatica e sono costretti a difendersi contro di noi. Domenica farò qualche cambio perché c’è bisogno di forze fresche con tutti questi incontri ravvicinati previsti dal calendario. Sono tre gare che non subiamo gol e questo non è un dato da poco visto che in campionati così equilibrati difendere è fondamentale". Anche il tecnico Roberto Boscaglia ha rilasciato dichiarazioni nel post gara. "Affrontavamo una delle pretendenti alla vittoria finale ed abbiamo rischiato di perdere. Va detto che ci sono stati anche alcuni spunti che ci avrebbero permesso di segnare, ma non siamo stati cinici nei momenti in cui sarebbe servito. E' un campionato strano, viste anche le varie dinamiche extra campo che lo colpiscono".

